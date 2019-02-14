أكبر فنادق مكة يتوقف عن دفع الإيجار بسبب كورونا

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير أنه نظراً للقوة القاهرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، فقد قررت الشركة إيقاف سداد دفعة الإيجار الخاصة بالفترة من مايو 2020 وحتى نوفمبر 2020، والبالغ قيمتها 270 مليون ريال (الدولار يساوي 76ر3ريال).

وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن قرارها بالتوقف عن السداد جاء بسبب انعدام إيرادات الفنادق والأسواق المستأجرة من صندوق الإنماء مكة العقاري خلال الفترة من تاريخ تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا ولأجل غير معلوم حتى تاريخه.

وأشارت إلى أنها طالبت شركة "الإنماء للاستثمار" مدير الصندوق اليوم الثلاثاء باسترداد مبلغ الإيجار المدفوع مقدماً للصندوق عن الفترة من 10 مارس 2020 وحتى 7 مايو 2020 وبقيمة 1721 مليون ريال تشمل أي مبالغ تم إيداعها مسبقاً كعائدات إيجارية في حساب الضمان.

وأوضحت أن ذلك لعدم انتفاع الشركة من الفنادق والأسواق المستأجرة خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة وتوقف تشغيلها كلياً، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذا الموضوع في حينه.

ووقعت شركة "جبل عمر للتطوير" في مارس 2017 بيع ثلاثة فنادق وهي فندق مكة كونراد وفندق مكة هيلتون للأجنحة وفندق مكة حياة ريجنسي بالإضافة الى سوق الخليل التجاري والواقعة ضمن مشروعها بمكة المكرمة لشركة الإنماء للاستثمار بقيمة تعادل 6 مليارات ريال، على أن تقوم بناء على الاتفاق باستئجار وتشغيل الأصول المذكورة بعد بيعها للصندوق لمدة 10 أعوام.