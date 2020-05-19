مسؤول عراقي: نخطط لرفع إنتاج الغاز إلى 3400 مليون قدم قياسي خلال 3 سنوات

صرح وكيل وزارة النفط العراقية حامد يونس الزوبعي، بأن لدى وزارة النفط خططا للاستثمار في قطاع الغاز بالتعاون مع شركات عالمية للوصول بإنتاج الغاز الى 3400مليون قدم قياسي خلال السنوات الثلاث المقبلة .

وقال الزوبعي في تصريح لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الثلاثاء: "لدينا خطة تحت التنفيذ حاليا من 3محاور لاستثمار الغاز حيث يتطلب في المرحلة الأولى عزل الغاز من النفط باستثمارات سريعة وإيصالها إلى مواقع الاستهلاك لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية والمواقع الصناعية ونجحت الوزارة في هذه المرحلة بزيادة استثمار الغاز من 700مليون قدم قياسي إلى 1500مليون قدم قياسي".

وذكر أن المحور الثاني من الخطة يقضي بتأهيل عدد من محطات التجميع التي تعنى برفع إنتاجية الغاز السائل والمكثفات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال إعادة تأهيل المحطات الإنتاجية ليكون العراق مصدر منها حيث يبلغ معدل الصادرات حاليا للأسواق العالمية بحدود 2000طن يوميا من الغاز المسال.

وأوضح المسؤول العراقيأن المحور الثالث من الخطة يتضمن استثمار الغاز المصاحب للنفط الخام في الحقول من خلال إنشاء وحدات معالجة الغاز وهذه الخطة تتطلب بناء مجمعات في الحقول التي لا توجد فيها منشآت ومجمعات للمعالجة حيث شرعت وزارة النفط بالتعاقد لاستثمار غاز الناصرية بطاقة 200مليون قدم قياسي والبدء باستثمار غاز حقل الناصرية بطاقة 200 مليون قدم قياسي وحقل الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة 300مليون قدم قياسي وحقل ارطاوي بمحافظة البصرة بطاقة 400مليون قدم قياسي ومشروع حقل غربي القرنة الثاني وعدد من الحقول الصغيرة يصل انتاجها الى 300مليون قدم قياسي.

وأوضح أن وزارة النفط تسعى لإحياء العمل في إنتاج الغاز الحر من حقول عكاز والمنصورية في محافظتي الانبار وديالى التي جرى التعاقد عليها مع شركات اجنبية والعمل على اعادة نشاط هذه الشركات للعمل بعد توقفها بسبب الظروف الامنية في محافظتي الانبار وديالى وان هذه المشاريع ستدخل بشكل تدريجي في حيز التنفيذ بمدة لا تزيد عن 3 سنوات مما يساعد العراق على استثمار 3409 مليون قدم تم قياسي من الغاز والمصاحب والحر.