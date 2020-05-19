استعدادات مكثفة بالأوقاف لمتابعة «غلق المساجد» في عيد الفطر

طايع لـ«الشروق»: عقوبات مخالفة قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمع والجماعات مستمرة ولا تغيير فيها



تكثف وزارة الأوقاف من استعداداتها خلال الأسبوع الجاري، لتشديد الرقابة على المساجد والتأكد من الالتزام بقرار تعليق صلاة الجمع والجماعات والمعروف ب«غلق المساجد» خاصة بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، ومنع أى مخالفات قد تحدث.

وكانت الوزارة قررت إقامة صلاة عيد الفطر بمسجد السيدة نفيسة، تحت إمامة الشيخ يسرى عزام، وبحضور نحو 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر، منوهه بأنه سيتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون والإذاعة المصرية.

وشددت الوزارة على السماح بالتجمع سواء للتكبير أو للصلاة بالمساجد أو الساحات، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

وأضافات الوزارة، أنه سيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد، مشددة على الأئمة والعمال المسؤولين عن المساجد، بعدم السماح بتجمع المصلين بالمساجد طوال فترة الغلق، غلق باب المسجد غلقا تاما أثناء رفع الآذان.

من جانبه، قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس غرفة العمليات المركزية بالوزارة الشيخ، جابر طايع، إن الغرفة ستواصل عملها خلال عيد الفطر المبارك لرصد أي مخالفات تحدث بالمساجد، وذلك تحت إشراف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

وأشار طايع لـ«الشروق»، إلى أن هناك تنسيق دائم بين الغرفة وبين غرف العمليات الفرعية بكافة مديريات الوزارة بالمحافظات، لافتا إلى أنه يتم رفع تقريرا يوميا إلى الوزارة بشأن وجود أى تجاوزات.

وأكد أن عقوبات مخالفة قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمع والجماعات، مستمرة ولا تغيير فيها، والتي تصل إلى إنهاء الخدمة لأى مخالف تابع للوزارة دون تردد أو خوف، مشيرا إلى أن حالات المخالفات بالمساجد منذ تطبيق قرار الغلق، قليلة للغاية، وجميعها اتخذ بشأنها عقوبات حاسمة لا تراجع فيها.

ونوه بأن ضوابط بث تكبيرات العيد تتضمن، أن يكون المسجد من المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة، وأن تكون صوتيات المسجد مهيأة لتشغيل تكبيرات العيد، والالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم، كما تشمل غلق المسجد غلقا تاما أثناء صلاة العيد، ومتابعة المفتشين بكل منطقة لما يتم بثه عبر المساجد، وتدوين أي مخالفات تحدث.