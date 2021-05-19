المستشارة الألمانية تبحث مع العاهل الأردني الأوضاع في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت اليوم الثلاثاء، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تباحثت مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول الأوضاع في الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحا أن الزعيمين اتفقا على ضرورة إطلاق المبادرات لهدنة سريعة بين الطرفين.

وأضاف أن الزعيمين اتفقا أيضا على ضرورة تقديم الدعم لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية ودفع عمليه السلام.

جدير بالذكر أن ألمانيا تعهدت اليوم الثلاثاء، بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.