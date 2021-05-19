الكويت: حالتا وفاة وإصابة 1119 بكورونا وشفاء 1016

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 294693 في حين تم تسجيل حالتا وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 1703.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 185 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند إنه تم تسجيل 1016 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 280940 حالة.