دي مايو: رئيس الحكومة الليبية يزور إيطاليا في 31 مايو

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة يزور إيطاليا في 31 مايو المقبل، فيما من المقرر عقد منتدى أعمال سيسمح للفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين الرئيسيين بالتحدث مع السلطات الليبية.

وتحدث دي مايو، خلال إحاطة في البرلمان الإيطالي حول الأمن في البحر الأبيض المتوسط، عن تنشيط شامل مكثف للشراكة الثنائية لتعزيز المؤسسات الوطنية من أجل هدف نهائي وهو ليبيا ذات سيادة وموحدة ومتكاملة إقليميا، وفقاً لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.

وقال دي مايو إن الأمر يتعلق بمنظور وظيفي "لمصالحنا الاقتصادية والأمنية يستجيب في الوقت نفسه للتوقعات الليبية بوجود ثابت متزايد لإيطاليا في ليبيا، خصوصاً في المجال الاقتصادي".