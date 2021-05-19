تطبيق جديد من جوجل يساعد على كشف الأمراض الجلدية

كشفت غوغل عن أداة جديدة تستخدم الذكاء الصناعي للمساعدة على كشف عن حالة البشرة والشعر والأظافر، بالاستناد إلى صور المرضى.

وقالت الشركة إن الأداة المساعدة في مجال الأمراض الجلدية والتي كشف عنها في مؤتمر المطورين السنوي "غوغل IO"، ستصدر في نهاية العام.

وحصل التطبيق على امتياز علامة "سي إي" لاستعماله كأداة طبية في أوروبا، وهي العلامة التي تعني تطبيق معايير السلامة والحماية والصحة الأوروبية.

وقال خبير أمراض سرطانية إن تقدم الذكاء الصناعي سيمكن الأطباء من توفير علاجا أفضل للمرضى.

ويستطيع التطبيق التعرف على 288 حالة تعاني منها البشرة، لكنه ليس مصمّماً لأن يكون بديلاً عن التشخيص الطبي والعلاج، وفق ما أعلنت الشركة.

واستغرق تطوير الأداة الجديدة ثلاث سنوات، وخضعت لتجارب على مجموعة بيانات تتكون من 65000 صورة لحالات تم تشخيصها، بالإضافة إلى ملايين من الصور تظهر علامات كان الناس قلقين بشأنها، وآلاف الصور لبشرة صحية، بجميع درجاتها.

وبالإضافة إلى الصور، يطلب التطبيق من المرضى الإجابة على سلسلة أسئلة عبر الإنترنت.

واعتمد التطبيق الجديد على تطبيقات طورتها غوغل في السابق لكشف عوارض أنواع من السرطان ومرض السلّ.

ولم تُعتمد أي من هذه الأدوات حالياً كبديل عن التشخيص البشري.

وقالت غوغل إن محرك البحث الخاص بها يظهر حوالي 10 مليارات عملية بحث عن مشاكل البشرة والشعر والأظافر كل عام.

ولم تمنح بعد إدارة الغذاء والدواء الموافقة لاستخدام الأداة في الولايات المتحدة.، لكنها وافقت على استخدام نموذج شبيه للتعلم الآلي، طورته شركة "أوبتلوم" البريطانية للمساعدة على اكتشاف سرطان الرئة.

وقال البروفيسور تيم أندروود، رئيس علوم السرطان في جامعة ساوثامبتون، إن مثل هذه الأدوات لديها القدرة على توفير المزيد من العلاجات المخصصة للمرضى.

وأضاف قائلاً إن "تطبيق الذكاء الاصطناعي، في كل من حالة السرطان وفي مجالات الطب الأخرى، يقدم المعلومات في الحديث حول ماهية التشخيص والعلاج الذي يجب تقديمه للفرد".