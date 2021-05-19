قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن هناك حالة من الفساد تشهدها الدولة التونسية، مشيرًا إلى أنها «في حاجة إلى أموال وعدالة اجتماعية والقضاء على الفساد المستشري كأسراب الجراد»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف سعيّد، خلال لقاء لفضائية «فرانس 24»، اليوم الأربعاء، أن المناخ السياسي في تونس ليس سليمًا، موضحًا أن «البلاد تنعم بجو سياسي حينما يكون المسؤول مسؤولا أمام المواطن».

ونوه إلى أن المسؤولين لا يتعاملون مع المواطن التونسي إلا يوم الاقتراع كورقة توضع في الصندوق لصالحهم، مؤكدًا أن «الشباب ثروة تونس وليس عبئًا عليها لكن المجالات لم تترك مفتوحة أمامه لاستغلال تلك الثروات».

وشدد الرئيس التونسي على أهمية انتقال تونس إلى مجتمع القانون، وتعبير القانون بشكل كامل عن الإرادة الشعبية، متابعًا: «المواطن التونسي له حق في بلاده والكرامة والحرية ولكن للأسف هذه الحقوق في أكثر الأحيان لا تتجاوز النصوص، ولا يمكن أن نضع حدا للفساد المستشري إلا بالقضاء العادل وخروج السياسة من قصور العدالة».