المجر تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

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مدد البرلمان المجري مجددا حالة الطوارئ التي تسمح للحكومة بفرض تدابير لوقف انتشار فيروس كورونا.

وصوت البرلمان في بودابست يوم الثلاثاء على تمديد حالة الطوارىء حتى الخريف. ويوفر ذلك إطارا للحكومة لإصدار الأوامر التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان في ظل الظروف العادية.

وبررت الحكومة القومية اليمينية برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان هذا الإجراء بالقول إنه سيضمن عدم بطلان اللوائح المعمول بها بالفعل عندما تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 22 مايو.

واتهمت المعارضة الحكومة بإساءة استخدام حالة الطوارئ الناجمة عن الجائحة بسبب "لوائح لا علاقة لها بمكافحة فيروس كورونا"..

وفرضت حالة الطوارئ في البداية لمدة 15 يوما في بداية نوفمبر. وتم تمديدها مرتين منذ ذلك الحين.