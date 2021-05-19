عباس: لا سلام دون القدس عاصمتنا الأبدية وسنلاحق مرتكبي الجرائم بحق شعبنا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "إن القدس عاصمتنا الأبدية ولا يمكن أن نرضى عنها بديلاً، وبدونها لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار ولا اتفاق، في منطقتنا والعالم"، مؤكدا: "سنلاحق مرتكبي الجرائم بحق شعبنا في المحاكم الدولية".

وأضاف عباس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن ما يقوم به الاحتلال في غزة إرهاب دولة منظم وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، لافتا إلى التمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً.

وتابع: "نحن طلاب سلام لكن لا يمكن أن نفرّط بأيٍ من حقوق شعبنا وبالذات في القدس".

أوضح أنه سيتم عقد الانتخابات عند التأكد من إجرائها في كل أرض دولة فلسطين وفي المقدمة منها القدس، مردفا: "مستعدون لتشكيل حكومة وفاق وطني تلتزم بالشرعية الدولية وتكون مقبولةً دولياً".