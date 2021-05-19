وفد عسكري من ميانمار يزور روسيا الشهر الجاري

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ذكرت صحيفة موسكو تايمز نقلاً عن ممثل سفارة ميانمار لدى روسيا، أن القائد العام للقوات الجوية في ميانمار سيرأس وفداً عسكرياً إلى العاصمة موسكو.

وأضافت الصحيفة أن الوفد سوف يحضر فعاليات معرض الطائرات المروحية في موسكو في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري.

وحسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، يدير جنرالات ميانمار إمبراطورية تجارية تستعصى على العقوبات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قد فرضت عقوبات على كيانات وافراد على صلة بالنظام العسكري الحاكم في ميانمار الذي تولي السلطة بعدما اطاح بأعضاء الحكومة المنتخبة ديمقراطيا واحتجازهم في انقلاب أول فبراير الماضي.

وعقب الانقلاب، شهدت ميانمار احتجاجات غير أن النظام العسكري الذي تولى السلطة تصدي لها باجراءات صارمة ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى بين المحتجين .