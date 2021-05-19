منى زكي: رأيت شخصية «هنا» في نماذج عديدة من الحياة العامة

قالت الفنانة الفنانة منى زكي، إن الحياة العامة بها نماذج تشبه شخصية «هنا» التي أدّتها في مسلسل «لعبة نيوتن»، موضحة: «تعاملت مع كثير من هذه الشخصيات، وبدأت أقتبس منهم لغة الجسد والنظرات؛ حتى أقدم الشخصية بأكبر قدر مشابه للواقع».

وأضافت خلال لقائها بالإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الثلاثاء، أنها تفاجئت من ردود الأفعال حول الشخصية، مشيرة إلى أن المجتمعات الشرق أوسطية اعتادت على خضوع المرأة.

وردًا على انتقاد البعض لشخصية «هنا» واعتبارها تروج لضعف السيدات، نفت الفنانة منى زكي تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مستشهدة على ذلك بأنها استطاعت الوقوف على قدميها واتخاذ الطريق الصحيح بعد فترة من التخبط، مستكملة: «شخصية "هنا" لا تمتلك الخبرة لاختيار الاختيارات الصحية».

وأوضحت أن رسالة نهاية المسلسل، هي عدم الحكم على الآخرين.