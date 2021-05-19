البرلمان الألماني يمدد مهمة الجيش في بعثة الأمم المتحدة بمالي لمدة عام

وافق البرلمان الألماني مساء اليوم الأربعاء على تمديد مهمة الجيش ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لمدة عام آخر.

وبحسب قرار البرلمان، لا يزال من الممكن مشاركة ما يصل إلى 1100 جندي ضمن البعثة الأممية الرامية إلى إحلال السلام في مالي، بغرب أفريقيا، والتي تشهد نشاطا لمجموعات إسلامية منذ سنوات.

ووقع انقلاب عسكري في مالي العام الماضي.

ويعتزم النواب في وقت لاحق مساء اليوم تمديد مهمة أخرى للجيش الألماني في البلاد، ضمن "بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي (يوتم)، حيث سيتم رفع الحد الأقصى للجنود الألمان المشاركين في المهمة من 450 إلى 600 جندي.

ومن المقرر أن تتولى ألمانيا قيادة "يوتم" في يوليو المقبل.

وتهدف هذه المهمة أيضا إلى افتتاح مركز تدريب عسكري في قلب مالي بنهاية 2021.