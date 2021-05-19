الاستخبارات الروسية: إجراءات تسجيل لقاح سوبتنيك V في أوروبا ستطول

قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إن إجراءات تسجيل اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في أوروبا ستطول، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرتبط بأوامر من مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي.

وقال ناريشكين، في تصريح للقناة التلفزيونية الأولى الروسية اليوم الأربعاء: "إن وكالة الأدوية الأوروبية، التي تمارس تسجيل جميع الأدوية، تماطل في تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي".

وأضاف: "لا أرغب في إلقاء اللوم على الخبراء والمتخصصين في وكالة الأدوية الأوروبية، ولكننا نعلم على وجه اليقين أن هذا التأخير مرتبط بإشارات صادرة من المكاتب العليا للاتحاد الأوروبي".