أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء 6ر23 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 في المكسيك حتى الآن.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ313 ألفا و 800 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك 5ر1 عام لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل حوالي 21 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 39ر2 مليون إصابة، والوفيات 220 ألفا و746 حالة.

ومر عام و11 أسبوعا على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل لصحيفة واشنطن بوست إن ما لا يقل عن 50 % من المكسيكيين طوروا مناعة بعد الإصابة بكوفيد-19.

وتابع جاتيل أن تراجع عدد الحالات الجديدة على مدى 17 أسبوعا أمر "مشجع جدًا" لكن المكسيك لا يمكنها استبعاد حدوث موجة ثالثة من الإصابات.

وأضاف أن السلالات لم تنتشر على نطاق واسع في المكسيك ، وقال "إلى حد ما، إنه لغز" لماذا لم تنتشر تلك السلالات في البلاد.

ومن جانبه قال الاستاذ مالاكوياس لوبيز سيرفانتس البروفيسور بالجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك إن زيادة معدل التطعيم في الولايات المتحدة تعني نقل عدد أقل من الإصابات إلى المكسيك،حيث كان معدل انتقال العدوى عبر الحدود مرتفعا جدا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.