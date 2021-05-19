روسيا تعزز قدرات أسطولها ببحر البلطيق بغواصات وطائرات جديدة

أعلن القائد العام للقوات البحرية في الجيش الروسي نيكولاي يفمينوف أن أسطول بلاده في بحر البلطيق سيحصل على دفعات جديدة من الغواصات والطائرات الحديثة.

وقال يفمينوف، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 318 لتأسيس أسطول بحر البلطيق الروسي، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "أسطول البلطيق سيحصل على غواصات وطائرات ومجمعات صاروخية ساحلية، وستكون الغواصات التي سيحصل عليها الأسطول مناسبة لطبيعة المهام الموكلة إليه"، مشيرا إلى أن هذا الأسطول يبقى من أهم الأدوات الضرورية لحماية الحدود الروسية.

وأضاف "أصبح دور أسطول بحر البلطيق- الآن- أكثر أهمية نظرا لتنامي التحديات والتهديدات الجديدة التي يفرضها توسع تواجد قوات حلف الناتو في مناطق البلطيق على الحدود المتاخمة لروسيا، وتهدف الخطط لتزويد هذا الأسطول قريبا بسفن مجهزة بأسلحة عالية الدقة، منها سفن صاروخية مطورة".

وذكرت وكالة (إنتر فاكس)، نقلا عن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن أسطول بحر البلطيق من المفترض أن يحصل على غواصات جديدة من نوع " فارشافيانكا"، أو غواصات "لادا" مطورة في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 677، وأن القرار يعود للأسطول نفسه لاختيار ما يناسبه من الغواصات.

وتتميز غواصات "فارشافيانكا" الروسية بقدرة كبيرة على التخفي عن رادارات العدو، فضلا عن أنها مسلحة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنظومات صواريخ "كاليبر" الروسية، وجهزت بمعدات متطورة لاكتشاف وتدمير الغواصات والمركبات البحرية العسكرية المعادية، وحماية الموانئ والمنشآت البحرية.