ارتفاع حاد لمبيعات السيارات في أوروبا خلال الشهور الأربعة الماضية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد ارتفاعها خلال أبريل الماضي بأكثر من 200% سنويا في ظل تضرر الشهر نفسه من العام الماضي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في نشرته الشهرية أنه تم تسجيل حوالي 3.4 مليون سيارة جديدة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 24.4% سنويا.

وأشار الاتحاد إلى أن المبيعات القوية خلال مارس وأبريل الماضيين أثرت بشكل إيجابي على نتائج الأشهر الأربعة الماضية ككل.

ومن بين الأسواق الرئيسية في أوروبا، سجلت إيطاليا أكبر نسبة ارتفاع في المبيعات خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 68.4% ثم فرنسا بزيادة نسبتها 51%. وزادت المبيعات في إسبانيا بنسبة 18.8% وفي ألمانيا بنسبة 7.8%.

وزادت المبيعات خلال أبريل الماضي بنسبة 218.6% سنويا نظرا لانهيار المبيعات في أبريل من العام الماضي الذي شهد ذروة إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا في الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه بلغ حجم المبيعات خلال أبريل الماضي حوالي 300 ألف سيارة وهو ما يقل عن المبيعات خلال الشهر نفسه من 2019.