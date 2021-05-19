فيديو - ‏الجماهير تصافح موسيماني في بريتوريا بقميص الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ببعض جماهيره في جنوب إفريقيا قبل انطلاق مران الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة صن داونز.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي مقطع فيديو لموسيماني يصافح متابعيه في جنوب إفريقيا قبل بداية مران الفريق الأحمر استعدادا لصن داونز بدوري الأبطال.

الأهلي كان قد حقق فوزا غاليا على صن داونز بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات ذهاب الدور الربع النهائي.

وكان موسيماني قد تولى تدريب صن داونز لمدة 7 سنوات قبل تعاقد الأهلي معه مطلع الموسم الماضي، وحصل بيتسو موسيماني مع الفريق الأحمر على بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والدوري العام.