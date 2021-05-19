مطار سفنكس الدولي يستقبل الطيار الياباني شينجي مايدا حديث العالم

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تحت شعار " تحدى الصعاب"، استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم، الطيار شينجي مايدا الياباني الجنسية الذى فقد عينه اليمني بسبب تعرضه لحادث سيارة، ولكنه أصر على استكمال دراسته في الطيران وحصل علي رخصة الطيران من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.

وقرر شينجى أن يجوب أنحاء العالم بطائرته في مهمة شاقة تستغرق شهرين لكي يبعث رسالة للعالم بضرورة التمسك بالحلم مهما كانت الصعاب، بحسب بيان لوزارة الطيران.

ووجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات والتراخيص اللازمة للطيار الياباني وإنهاء كافة إجراءاته بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تقديم العلاقات العامة هدايا تذكارية له.

وسيزور شينجى أهم المدن السياحية والأثرية بمصر وهما الجونة وأسوان ثم يستكمل رحلته إلى دولة السودان.

يذكر أن رحله شينجى بدأت من الولايات المتحدة مروراً بكندا وأيسلندا وفرنسا والنرويج واليونان والإمارات المتحدة والهند وتايلاند والفلبين، وستستغرق هذه الرحلة حوالي ١٣٠ ساعة، على أن يعود للولايات المتحدة مرة أخرى مطلع يوليو القادم.