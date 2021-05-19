الكاظمي: انعكاسات الوضع السياسي أدت للمشاكل التي يمر بها العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن انعكاسات الوضع السياسي أدت الى المشاكل التي يمر بها العراق، مشيرا الى أن تغيير الواقع يكون بالمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الكاظمي - في تصريحات خلال زيارته إلى محافظة واسط أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن السلاح ليس حلا، ولا فرض الإرادات عبر السلاح المنفلت حل، ولا التصفية حل، إنما الانتخابات والمشاركة بها هي من تغير الوضع نحو الأفضل.

وأضاف أن هناك فوضى بالتخطيط في العراق تسببت في تراكم عدد كبير من المشاكل، مشدداً على أهمية الاختصاص في العمل ليسير العراق الى دولة مؤسسات حقيقية، و"نريد من الجميع ان يشارك ببناء العراق والسماح للكفاءات بأخذ موقعهم".

وأشار إلى أن "الاعتماد على النفط بشكل كلي تحول إلى جاذب للفساد ويجب الاعتماد على بدائل حقيقية وأهمها الزراعة، قائلا إنه ليس معقولا ولا مقبولا أن يستورد العراق محاصيل زراعية وقد كان منتجا لها منذ بعيد الأزمان.