 الكاظمي: انعكاسات الوضع السياسي أدت للمشاكل التي يمر بها العراق - بوابة الشروق
الأربعاء 19 مايو 2021 12:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

الكاظمي: انعكاسات الوضع السياسي أدت للمشاكل التي يمر بها العراق

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 11:57 ص

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن انعكاسات الوضع السياسي أدت الى المشاكل التي يمر بها العراق، مشيرا الى أن تغيير الواقع يكون بالمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الكاظمي - في تصريحات خلال زيارته إلى محافظة واسط أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن السلاح ليس حلا، ولا فرض الإرادات عبر السلاح المنفلت حل، ولا التصفية حل، إنما الانتخابات والمشاركة بها هي من تغير الوضع نحو الأفضل.

وأضاف أن هناك فوضى بالتخطيط في العراق تسببت في تراكم عدد كبير من المشاكل، مشدداً على أهمية الاختصاص في العمل ليسير العراق الى دولة مؤسسات حقيقية، و"نريد من الجميع ان يشارك ببناء العراق والسماح للكفاءات بأخذ موقعهم".

وأشار إلى أن "الاعتماد على النفط بشكل كلي تحول إلى جاذب للفساد ويجب الاعتماد على بدائل حقيقية وأهمها الزراعة، قائلا إنه ليس معقولا ولا مقبولا أن يستورد العراق محاصيل زراعية وقد كان منتجا لها منذ بعيد الأزمان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك