سفارة مصر بموسكو: المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول يدعم العلاقات بين البلدين

قال القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة جمهورية مصر العربية في روسيا الاتحادية، المستشار الدكتور خالد شعلان، إن مشاركة الشباب المصري في "المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول" يعبر عن اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب في كافة المحافل الدولية، سعيا منها نحو تطوير العلاقات بين البلدين من خلال الشباب، وتدعيم التبادل في كافة المجالات بين الشعبين.

وأعرب شعلان، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وفد الشباب المصري المشارك في المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، والذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 17 وحتى 22 مايو الجاري، عن سعادته البالغة بالتواجد الشبابي المصري بروسيا الاتحادية، مشيدا بالوفد الذي يضم نخبة من الشباب المصري المتخصص في عدد من المجالات والتي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى.

وأشار إلى فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، التي سيتم تنفيذها على مدار عام 2021-2022؛ إثر توقيع إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنساني، والذي قام بتوقيعه نيابةً عن حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الاتحادية، وأولجا ياريلوفا، نائبة وزيرة الثقافة الروسية.

ويمثل الوفد المصري الدكتور عبد الله الباطش، رئيس الوفد نائبا عن وزير الشباب والرياضة، ورضا صالح، مدير عام العلاقات العامة والخارجية بالوزارة وعضو اللجنة المُشكلة من وزارة الخارجية لعام التبادل الإنساني المصري الروسي، والدكتور سامي عمار مسئول ملف التعاون مع روسيا بالعلاقات الخارجية في الوزارة، وعددا من الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية من المتخصصين في مجالات المنتدي ريادة الاعمال، الابتكار، والصناعات الإبداعية، والعمل التطوعي، والدبلوماسية الشبابية.

ومن جانبه، قال رئيس الوفد الدكتور عبد الله الباطش إن الشباب يعد العامل الأهم في تنمية العلاقات، والمحرك الرئيسي في الشراكة المستقبلية بين الدول، مؤكدا أن المنتدى سيكون جسرا للتواصل بين شباب مصر وروسيا وسيمتد لبناء علاقات قوية بين الشباب؛ لتشبيك الأفكار الشبابية البناءة والتي تخدم البلدين.

ووجه الشكر للسفارة المصرية في موسكو وطاقم السفارة ووزارة الخارجية المصرية على المجهودات الكبيرة لاتمام الزيارة المهمة والتاريخية لأكبر وفد شبابي مصري يزور روسيا في أولى فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، ناقلا تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمامه الكبير بهذا الحدث الكبير والذي سيسهم في تنمية العلاقات، والتعاون ، والتكامل بين الجانبين.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة للسفارة المصرية بموسكو درع الوزارة؛ اعزازا وتقديرا لجهود السفارة وتفاعلها مع الوفد الشبابي المصري، وما قامت به من تسهيل كافة الاجراءات للوفد المصري لظهوره بالشكل اللائق لمصر.