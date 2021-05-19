روسيا ترحب بتقرير حول تنازل أمريكي محتمل عن عقوبات نورد ستريم 2

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها ترى استثناء محتملا للعقوبات الأمريكية ضد الشركة التي تشرف على بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 كخطوة نحو تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله إنه إذا كان التقرير الذي نشر في وسائل إعلام أمريكية حول التنازل صحيحا، فإن "هناك لمسة من الأوضاع الطبيعية في السياسة الأمريكية تلوح في الأفق".

كان موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي قد ذكر في تقرير أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم يسمها،أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف تتنازل قريبا عن العقوبات المفروضة ضد الشركة المسؤولة عن مشروع نورد ستريم 2 إيه.جي تحت سطح البحر الذي اكتمل تقريبا، والتي تعد شركة جازبروم الروسية المساهم الأكبر فيها.

وبحسب أكسيوس، فإن الدافع وراء القرار هو الاعتراف بأن نورد ستريم 2، الذي سينقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر محطة في ألمانيا، قد اكتمل بنسبة 95%، والطريقة الوحيدة لإيقاف المشروع هي اتخاذ إجراءات ضد ألمانيا، وهي واحدة من أقرب حلفاء واشنطن.

وتعرض خط الأنابيب على مدار سنوات لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول أوروبا الشرقية التي تعتقد أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.

ورفضت الحكومة الألمانية التدخل بدعوى أنه مشروع تجاري. ويقول مؤيدو خط الأنابيب في أوروبا إن الأمريكيين يبحثون فقط عن فرص مبيعات أفضل لغازهم الطبيعي المسال.

وأفاد أكسيوس أنه، بالرغم من أن الشركة المسؤولة عن خط الأنابيب لن يتم معاقبتها ، فإن الكيانات الأخرى المعنية ستظل تواجه إجراءات عقابية أمريكية.