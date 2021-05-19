وزير الخارجية الألماني يخطط لزيارة إسرائيل والمناطق الفلسطينية

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على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، يخطط وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لزيارة إسرائيل والمناطق الفلسطينية.
وقال ماس اليوم الأربعاء في برلين: "خطتي هي أن أتوجه إلى إسرائيل مساء اليوم، وأجري محادثات في القدس ورام الله".