وزير الخارجية الألماني يخطط لزيارة إسرائيل والمناطق الفلسطينية

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على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، يخطط وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لزيارة إسرائيل والمناطق الفلسطينية.

وقال ماس اليوم الأربعاء في برلين: "خطتي هي أن أتوجه إلى إسرائيل مساء اليوم، وأجري محادثات في القدس ورام الله".