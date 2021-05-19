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وزير الخارجية الألماني يخطط لزيارة إسرائيل والمناطق الفلسطينية

برلين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 4:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 4:34 م

على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، يخطط وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لزيارة إسرائيل والمناطق الفلسطينية.

وقال ماس اليوم الأربعاء في برلين: "خطتي هي أن أتوجه إلى إسرائيل مساء اليوم، وأجري محادثات في القدس ورام الله".

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