مستشار الصحة الفلسطينية: نتقدم بجزيل الشكر إلى الرئيس السيسي على ما يقدمه

توجه مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور فتحي أبو وردة، بالشكر إلى مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا على ما يقدمونه من مساعدات، موضحًا أن مصر استجابت فورًا للنداء وقدمت المساعدات في فلسطين وقطاع غزة.

وأضاف أبو وردة، خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مصر تقف دائما إلى جوار أشقائها الفلسطينيين بالقطاع، قائلًا إن مصر أول دولة بادرت باستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووجه كل الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه وقراراته الحكيمة والسليمة، متابعًا: «نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوقوفه إلى جوار الشعب الفلسطيني».

وذكر مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية أن الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، وعد بإرسال وفد طبي رفيع المستوى، بتعليمات من الرئيس السيسي، إلى قطاع غزة، معلقًا: «نقدم كل المحبة والشكر على تعاون مصر خلال تلك الظروف».

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعلن عن قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار بالقطاع.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.