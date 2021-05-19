لاعبو الترجي يرتدون «الشماغ الفلسطيني» أثناء التتويج بالدوري

‏توج الترجي التونسي اليوم الأربعاء، بلقب الدوري العام بعدما جمع 60 نقطة في المركز الأول.

وأصر الجهاز الفني للترجي بقيادة نبيل الشعلالي، واللاعبون على الظهور بالشماع الفلسطيني على منصات التتويج بلقب الدوري تضامنا مع القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني.

وانتشرت في الفترة الأخيرة طائفة من اللاعبين والرياضيين حول العالم المتضامين مع فلسطين التي تعاني في الفترة الحالية من الاحتلال في منطقة الشيخ جراح.

ونجح الترجي في الفوز بـ19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات وسجل 37 هدفًا، فيما سكن مرماه 16 هدفًا.

ويتواجد الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث واجه بلوزداد الجزائري وخسر في مباراة الذهاب بربع النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجزائر.

ويواجه الترجي فريق بلوزداد يوم السبت في إياب ربع النهائي ويحتاج للفوز بثلاثية دون رد من أجل التأهل لدور قبل النهائي، وفي حال نجح في الفوز بهدفين دون رد سيلجأ الفريقين للوقت الإضافي.