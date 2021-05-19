كيف يستقبل الإيطاليون ماكينة البيع الذاتي للبيتزا؟

ماكينة البيع الذاتي التي تُخرج بيتزا متى اشتهيتها، 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام بالأسبوع، هي قطعا فكرة رائعة. ماذا عن تثبيت مثل هذه الماكينة في روما؟ ليست بتلك الجاذبية.

يشتهر الإيطاليون بأن لديهم الكثير من الآراء حول كيفية إعداد وتقديم طعامهم. وعندما يتعلق الأمر بطبق مرتبط للغاية بإيطاليا، فأنه لابد أن يثير ضجة عندما يتم تقديم نسخة منه من صنع ماكينة.

تعرض ماكينة البيع الذاتي "مستر جو" للبيتزا في حي نومينتانو بروما أربعة خيارات مختلفة من البيتزا خلال ثلاث دقائق تكلف كل منها ما بين 4.50 يورو و6 يورو (5.50 دولار و7.30 دولار).

ويقول ماسيمو بوكولو الذي خرج بتلك الفكرة الجريئة، إن نحو 900 بيتزا بيعت بالفعل. ومع ذلك، شدد على أن هذا المنتج لا يحاول منافسة النسخة التقليدية.

ويقول إن ماكينة البيع الذاتي تستهدف الأشخاص الذين ليس لديهم وقت والذين لا يريدون الجلوس مع آخرين وهؤلاء الذين يبحثون عن وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل عندما تكون كل أماكن البيتزا الأخرى قد أغلقت أبوابها.

وتصدرت "مستر جو" بالطبع مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما أشاد الكثير من الأشخاص بالفكرة، كان هناك أيضا ردود فعل أقل إيجابية، حيث كتب احد المستخدمين: "فشل! شباب دعونا لا نعبث بالبيتزا".

ولكن يبدو أن الأشخاص منفتحين على الأقل على المفهوم، فقالت أم توقفت لتجربة ماكينة البيع الذاتي مع ابنها للمرة الأولى مؤخرا: "آمل أن يكون طعمها جيد".