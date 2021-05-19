اليابان تمنع دخول جميع المسافرين من 7 دول أجنبية

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أنها ستمنع دخول جميع المسافرين الأجانب الذين زاروا تايلاند و6 دول أخرى، وذلك في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشارت الحكومة اليابانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية على موقعها الإلكتروني، إلى أن الإجراء المُعلن عنه سيكون ساريًا اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وحددت الدول الخاضعة للإجراء وهي كمبوديا وسريلانكا وسيشيل وسانت لوسيا وتيمور الشرقية ومنغوليا بالإضافة إلى تايلاند، وبذلك يصل عدد الدول والمناطق الخاضعة لهذه القيود بالنسبة لليابان إلى 159 دولة ومنطقة.



ويفيد الإجراء بأنه لن يُسمح للمسافرين الأجانب الذين زاروا تلك المناطق في غضون 14 يومًا بدخول اليابان إلا في ظل ظروف خاصة، والمواطنون اليابانيون لا يخضعون لهذا الإجراء.