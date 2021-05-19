ضربت صاعقة، قبة كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبرج الروسية، في ليلة شهدت سوء الأحوال الجوية في المدينة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة ضرب الصاعقة لقبة الكتدرائية التي يعلوها صليب.

وشهدت المدينة طقسا سيئا تسبب في سقوط عدد من الأشجار وإلحاق الضرر بأسطح المنازل والسيارات.

ووفقا لقسم الطوارئ في المدينة، فإنه لم يتم تسجيل وقوع ضحايا جراء العاصفة التي بلغت فيها سرعة الرياح 16 مترا في الثانية.

واقتصرت الأضرار على الماديات، حيث تضررت 8 سيارات، بالإضافة لسقوط بعض إشارات المرور وبعض الأسلاك.

وحذر قسم الطوارئ من استمرار العاصفة في 19 مايو، حيث سيستمر هطول الامطار بالإضافة لعواصف رعدية، وقد تصل سرعة الرياح في بعض الأماكن إلى 20 مترا في الثانية، بحسب ما نقل موقع vesti.