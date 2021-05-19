الكويت تبحث مع الولايات المتحدة وتونس تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بحث خلیفة حمادة وزیر المالیة ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار الكويتي، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الأمريكية ألینا رومانوسكي، وسفیر تونس الھاشمي عجیلي، كلا على حدة، سبل تعزیز التعاون المشترك في العلاقات الثنائیة الاقتصادیة والاستثماریة.



وذكرت وزارة المالية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم خلال اللقائین استعراض عدد من المواضیع ذات الاھتمام المشترك منها مناقشة تأثیر جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادیة والإجراءات المتخذة لتخفیف الآثار المترتبة علیھا.



وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء مع السفیرة الأمریكیة مناقشة موضوع البیئة الاقتصادیة والاستثماریة المتعلقة بعدد من القطاعات منھا الطاقة والتكنولوجیا.



فيما تطرق اللقاء مع سفير تونس إلى عقد اجتماعات اللجنة العلیا الكویتیة التونسیة المشتركة التي من شأنھا أن توثق وتوطد أواصر التعاون الثنائي بین البلدین في مختلف المجالات والمیادین وفتح آفاق جدیدة للتعاون بینھما.