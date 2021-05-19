لبنان: تعيين عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بعد أزمة تصريحات شربل وهبه

وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الأربعاء مرسوم تعيين نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، بعد طلب وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه قبول إعفائه من مسؤولياته ومهامه.

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أنه "بعد طلب وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه قبول إعفائه من مسؤولياته ومهامه كوزير للخارجية والمغتربين، وبعد التشاور بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، طُلب إلى الوزيرة عكر المباشرة بمهامها كوزيرة للخارجية بالوكالة إضافة إلى مهامها الاصلية كنائبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع".

وطلب وهبه في وقت سابق اليوم إعفاءه من منصبه في كتابين منفصلين إلى الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، على خلفية تصريحاته لقناة "الحرة" منذ يومين التي تسببت بأزمة دبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية.