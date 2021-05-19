روسيا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الحالي

أعربت الخارجية الروسية، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الحالي، مؤكدة رفضها لأية خطوات من شأنها أن تؤدي لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف اجتمع مع سفير إسرائيل لدى موسكو ألكسندر بن تسيفي.

وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر إزاء واقع الأوضاع في العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، لاسيما التطورات حول قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الجانب الروسي أبدى بالغ قلقه إزاء تصعيد العنف، مشددا على أن أية خطوات من شأنها أن تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين غير مقبولة.

وجدد الجانب الروسي استعداد موسكو لتقديم جهود الوساطة إلى الأطراف المعنية بهدف الإسهام في تسوية النزاع من خلال التفاوض بناء على أساس القاعدة القانونية الدولية المعروفة.