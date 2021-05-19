روحاني يعد بانتصار للشعب الإيراني في نهاية محادثات فيينا

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وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن تنتهي المفاوضات النووية التي تستضيفها فيينا بـ"انتصار" للشعب الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن "حكومته، وطوال ثماني سنوات من عمرها، لم تدخل في مفاوضات إلا وخرجت منها منتصرة".

وتعهد بـ"انتصار للشعب الإيراني" نهاية المفاوضات، وأشار إلى أنها شهدت "إنجاز خطوات كبيرة".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس وفد بلاده لمفاوضات فيينا عباس عراقجي صرح بأن الوفود المشاركة في المفاوضات النووية في فيينا ستعود إلى دولها "لإجراء مشاورات نهائية، وبعد ذلك سنواصل المحادثات".

وقال عراقجي :"لقد تم إحراز تقدم جيد خلال الأسبوعين الماضيين.. وهناك بعض القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة واتخاذ القرار في العواصم".