قال سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، إن «قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة الآن بكل معنى الكلمة»، منوهًا إلى استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي حتى اللحظة.

وأضاف اللوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن قطاع غزة يشهد قصفًا لأهداف مدنية، لافتًا إلى وجود دمار ممنهج وشامل لمنازل المواطنين والبنية التحتية.

ولفت إلى وجود وضع ملتهب واشتباك مستمر داخل القرى والمدن الفلسطينية، قائلًا إن الضفة الغربية تشهد سقوط ما لا يقل عن 5 شهداء يوميًا، فضلًا عن المئات من الجرحى والمصابين.

ونوه سفير فلسطين بالقاهرة إلى أن الوضع في القدس لازال متفاقمًا، موضحًا أن المستوطنين والمسلحين من الشرطة الإسرائيلية يلاحقون المنازل المهددة بالسرقة في حي الشيخ جراح ويعتدون عليها ويطلقون الرصاص.

وأشار إلى لجوء 48 ألف مواطن فلسطيني إلى مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»؛ بسبب فقدان منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفًا أن عشرات الآلاف ذهبوا إلى أقاربهم ومعارفهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.