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الجزائر تؤكد تمسكها بعدم الاستدانة من صندوق النقد الدولي

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 12:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 12:30 م

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بمبدأ "عدم اللجوء للاستدانة" من صندوق النقد الدولي حماية لسيادتها.

وقال جراد،خلال إشرافه اليوم على مراسم إحياء الذكرى 65 لليوم الوطني للطالب ، إن "بعض الدول انهارت تماما بسبب ذلك وهذا أمر غير مقبول في بلادنا"، موضحا أن "رهان المرحلة الحالية هو حماية سيادتنا وقرارنا" .

وأضاف أنه ""بعد جائحة كورونا أولوياتنا الآن هي المحافظة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والجزائر لن تخضع اقتصاديا لأنها ذات سيادة".

وأشار إلى أن ذكرى 19 مايو 1956 تعد بوابة الحفاظ على السيادة الوطنية، لأن دور الجامعة هو المساهمة في بناء الجزائر على مختلف المستويات.

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