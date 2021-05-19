كاتب صحفي ألماني: أغنية تسببت في خروج الاتحاد السوفيتي من حيز الوجود

اكتشف كاتب صحفي ألماني سببا غريبا لزوال اتحاد الجمهوريات السوفيتية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

فوفق الصحفي فلاديمير كامينير، الذي ولد في موسكو في عام 1967، فإن أغنية "رياح التغيير" التي قدمتها فرقة الروك الألمانية "سكوربيونز" في مهرجان موسكو الموسيقي في عام 1989، هي السبب الرئيسي وراء زوال الاتحاد السوفيتي في عام 1991. ذلك لأن الناس في الاتحاد السوفيتي تأثروا بهذه الأغنية فباتوا يتطلعون إلى تغيير حياتهم.

وادعى كامينير أن كلمات الأغنية اقترحها عميل الاستخبارات الأمريكية.

ووصف بافل بالاجتشينكو، مساعد الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، الرواية التي أعلنها الكاتب الصحفي الألماني بالسخيفة. وقال مساعد رئيس الاتحاد السوفيتي في حديثه لإحدى المحطات الإذاعية الموسكوفية: "أرفض التعليق على حماقات من هذا النوع".