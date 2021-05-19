 قائد الجيش الجزائري يحذر «المغامرين» من المساس بالوحدة الوطنية - بوابة الشروق
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قائد الجيش الجزائري يحذر «المغامرين» من المساس بالوحدة الوطنية

سعيد شنقريحة
سعيد شنقريحة
د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 7:18 م

حذر الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري من سمّاهم "المغامرين" من محاولة المساس بالوحدة الوطنية، معترفا أن بلاده تعيش مرحلة حساسة من تاريخها المعاصر.

وقال شنقريحة، في كلمة توجيهية خلال زيارته لمقر الناحية العسكرية الثانية بوهران غربي البلاد، اليوم الأربعاء: "ها هي بلادنا اليوم، تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها المعاصر، جراء ما تفرضه الأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتابع: "أغتنم هذه المناسبة لتحذير المغامرين، بكل أطيافهم وخلفياتهم الأيديولوجية، من محاولة المساس بالوحدة الوطنية، ولهؤلاء نقول أننا في الجيش الوطني الشعبي سنتصدى بحزم وقوة لكل من ينوي العبث بمقومات الأمة، وسنعمل دون هوادة على فضح مخططاتهم الدنيئة أمام الرأي العام الوطني والدولي".


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