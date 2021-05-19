وزيرا خارجية الكويت والأردن يؤكدان ضرورة وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

أكد وزیر الخارجیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح ونائب رئیس مجلس الوزراء، ووزیر الخارجیة وشؤون المغتربین في المملكة الأردنیة الھاشمیة أیمن الصفدي ضرورة وقف التصعید الخطیر الذي تشھده الأراضي الفلسطینیة المحتلة عبر وقف العدوان على غزة.

وحذر الوزیران، خلال اتصال هاتفي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، من الانعكاسات الخطیرة للممارسات الإسرائیلیة وغیاب آفاق انتھاء الاحتلال وتحقیق السلام على أساس حل الدولتین على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتھا.

وأكدا ضرورة إطلاق تحرك دولي لإلزام إسرائیل احترام الوضع القانوني والتاریخي في القدس ومقدساتھا بصفتھا القوة القائمة بالاحتلال ویحول دون تھجیر الفلسطینیین من بیوتھم في حي الشیخ جراح وتوفیر الحمایة للفلسطینیین.