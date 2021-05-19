مستشار الرئيس: انخفاض إصابات كورونا بعد قرارات الحكومة المشددة قبل العيد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن لجنة إدارة أزمة كورونا تناقش تطورات جائحة كورونا بحكمة شديدة، لاتخاذ قرارات بشكل موضوعي ومؤثر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن نتائج القرارات التي اتخذتها الحكومة قبل إجازة عيد الفطر المبارك جيدة، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن سبب مد تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها منذ بداية مايو وحتى نهايته يرجع إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عن تطبيق تلك الإجراءات، لافتًا إلى الانفراجة التي شهدتها الحدائق العامة والمتنزهات، ولكن مع استمرار المواطنين بالالتزام بالاشتراطات الوقائية.

وأشار إلى استقرار الوضع الصحي وتوافر الأكسجين بجميع المستشفيات، موضحًا أنه يتم اتخاذ خطوات استباقية قبل أي موقف طارئ، تجنبًا لوجود أي أزمات في المستلزمات الطبية أو كميات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

وذكر أن لقاحات كورونا تقلل من نسب الإصابة بالفيروس، وقد تمنع بنسبة عالية الإصابات الشديدة، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حتى مع الحصول على التطعيم ضد كورونا.

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاستمرار في تطبيق إجراءات كورونا المعلنة يوم 5 مايو الجاري، حتى نهاية الشهر، مشيرة إلى إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتوسع في تطعيم العاملين بالسياحة على مستوى الجمهورية.