الحزب الحاكم في باكستان يواجه أزمة جديدة بسبب فصيل منشق

شكل عضو بارز في الحزب الحاكم في باكستان الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان فصيلا منشقا، ما ألقى بظلال من الشك على استقرار الحكومة وأغلبيتها البرلمانية الضعيفة.

ويدعم جهانجير تارين، الذي اختلف في الآونة الأخيرة مع خان، 40 نائبا في البرلمان الوطني وبرلمان إقليم البنجاب، حسبما ذكرت صحيفة "دون"، نقلا عن رجا رياض زعيم الفصيل الجديدة.

ويضم حزب خان 156 عضوا من إجمالي 342 عضوا في البرلمان الاتحادي و181 عضوا من إجمالي 369 عضوا في أكبر برلمان إقليمي، برلمان البنجاب.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن تارين قال للصحفيين في لاهور "سوف يرفع الفصيل صوته في المجلس"، بينما قلل من أهمية التطور. وقال: "هناك مجموعات منفصلة في كل حزب سياسي. نحن جزء من الحزب السياسي ولن ينكسر".

يشار إلى أن هذه هي أحدث اضطرابات سياسية حزبية يواجهها خان، الذي فاز في تصويت على الثقة في مارس بحصوله على 52% من الأصوات ليواصل مهام رئيس الوزراء بعد أن خسر وزير المالية آنذاك عبد الحفيظ شيخ بشكل غير متوقع مقعده في مجلس الشيوخ في الانتخابات.

يُنظر إلى تارين، وهو رجل أعمال وقطب في قطاع السكر، على أنه صانع ملوك، ومن المعروف أنه اجتذب العديد من السياسيين للانضمام إلى حزب خان السياسي، ما ساعده على الفوز في الانتخابات التي جعلته رئيسا للوزراء في عام 2018. ويجري التحقيق حاليا مع تارين في قضية فساد.