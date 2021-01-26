بايدن ينتقد توقف ترامب عن الاهتمام بتطوير السيارات الكهربائية: مستقبل الصناعة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عزمه منافسة السوق الصينية للسيارات الكهربائية، معززا بذلك خطته الاستثمارية.

ونقلت مجلة "لوبوان" الفرنسية التي أوردت ذلك في طبعتها الإلكترونية الصادرة اليوم الأربعاء، عن بايدن أنه شخص عاشق للسيارات متباهيا بمستقبل السيارات الكهربائية في بلاده، ومتعهدا في الوقت ذاته بتحقيق أهداف واضحة وصلبة من شأنها السماح للولايات المتحدة الأمريكية باللحاق بالركاب الصيني.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي من مصنع فورد لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة ديربورن بولاية ميتشجن، إن مستقبل صناعة السيارات كهربائي، موضحا أن المهم هنا هو معرفة ما إذا كانت واشنطن قادرة على إنتاج هذا النوع من السيارات والبطاريات اللازمة لتشغيلها معتمدة في ذلك على جهودها الذاتية أم أنها ستعتمد على دول أخرى.

وأشارت المجلة إلى أن خطة الوظائف الأمريكية الجديدة والتي يبلغ قوامها 2000 مليار دولار ليست في هذه المرحلة سوى عرضا سيتم التصويت عليه بعد تعديله من قبل الكونجرس الذي لا يحظى فيه الديمقراطيون سوى بأغلبية ضيقة.

ويوفر النص حوافز متعددة لدعم سوق السيارات الكهربائية، مع إنشاء شبكة وطنية تضم 500 ألف محطة شحن بحلول عام 2030، وتحول 20% من حافلات المدارس الصفراء الشهيرة إلى الكهرباء.

وخلال كلمته، استنكر الرئيس الديمقراطي توقف سلفه عن تطوير المركبات الكهربائية، موضحا أنه من المفارقات أن مبادراته أعلنت ولكنها لم تنفذ قط، وتندر، قائلا: "لقد كانوا يعلنون أسبوع البنى التحتية، ويستمرون في الإعلان عنه كل أسبوع ، لمدة أربع سنوات لكنهم لم يفعلوا أي شيء".

وبعد أن انتهى من خطابه، أظهر الرئيس الأمريكي شغفه بالسيارة من خلال قيادة سيارة فورد الكهربائية F-150 الجديدة لاختبارها، وقال إن "هذه السيارة تتحرك بسرعة فائقة"، وألقى من النافذة ابتسامات حيا من خلالها الصحفيين الحاضرين.