مصادر أمريكية: واشنطن لا تدعم مشروع القرار الفرنسي حول وقف إطلاق النار في غزة

أفادت مصادر دبلوماسية أمريكية، الأربعاء، بأن واشنطن لا تدعم مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة حول التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

ودعت الرئاسة الفرنسية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إلى قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان بعد محادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "اتفقت الدول الثلاث على ثلاثة عناصر".

وأوضحت أن تلك العناصر تتمثل في "وقف إطلاق النار، والتوصل لهدنة وأنه يتعين على مجلس الأمن أن يتناول الموضوع، كما طالبنا بالتصويت على قرار حول هذا الموضوع".