قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن القادة الأفارقة يسعون لتوفير لقاحات كورونا بسرعة لكل البشر، مشيرة إلى مرور القارة الإفريقية بوقت صعب للغاية، خاصة بعد تدهور أوضاعها الاقتصادية خلال العام الماضي بسبب الجائحة.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الصندوق يتوقع أن تزيد معدلات النمو على مستوى العالم بنسبة 6%، و2.3% فقط بقارة أفريقيا، موضحة أنها ليست نسبة كافية لقارة شابة كإفريقيا.

وأوضحت أن إفريقيا لازالت بحاجة إلى الدعم والاستثمار لمواصلة الإصلاحات وتقوية اقتصاد القارة، لافتة إلى أن القمة المنعقدة بفرنسا أكدت على أنه يوجد دعم قوي بقيمة 650 مليار دولار من خلال زيادة احتياطات وقدرة الصندوق على الإقراض، والذي ستحصل منه إفريقيا على 33 مليار دولار، والذي سيذهب إلى الخزانات كسيولة دون زيادة مستوى الديون.

وأشارت إلى تطرق القمة إلى مناقشة جيدة حول القطاع الخاص وقدرته على تحريك الافتصاديات الإفريقية، مضيفة أنه لابد من مساعدة القارة في الوضع الحالي لتحسين أوضاعها الاقتصادية.