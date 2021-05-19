رجل يصنع علم فلسطين بملابسه في أمريكا ويلوح به من شرفته للدفاع عنها

انتشرت فيديوهات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطنين من دول مختلفة يحاولون الدفاع عن فلسطين من خلال تنظيم مظاهرات للمطالبة بوقف الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن الدول التي شهدت مظاهرات، حيث انتشرت فيديوهات لمسيرات عديدة بها، وحمل المشاركون لافتات تطالب بوقف غارات إسرائيل على قطاع غزة، إضافة إلى التلويح بعلم فلسطين، بحسب موقع "ماسالا" الإماراتي.

ووسط هذه المسيرات، التقط العديد مقطع فيديو لرجل لم يعلن أحد عن جنسيته، يقف في الشرفة بمدينة سان فرانسيسكو يحاول صناعة علم فلسطين بقطع الملابس الخاصة به لعدم امتلاكه علما.

https://twitter.com/i/status/1393742069311545346

وظهر في المقطع القصير الذي انتشر سريعًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الرجل وهو يضع قطع ملابس باللون الأحمر والأسود والأبيض والأخضر على يديه حتى يحصل على نفس ألوان العلم الفلسطيني، ثم يلوح به ليشارك في المسيرة التي كانت تمر أسفل منزله للدفاع عن فلسطين.

https://twitter.com/i/status/1393747763490279424

جدير بالذكر أن الغارات الجوية الإسرائيلية تسببت حتى الآن في تشريد أكثر من 52 ألف مواطن فلسطيني، وتدمير 132 بناية و6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية، وذلك حسبما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الثلاثاء.

وتحاول بعض الدول حاليًا مساندة فلسطين والدفاع عنها والسعي لوقف القصف الذي تتعرض له منذ أسبوع، مثل مصر التي قامت بفتح معبر رفح البري في شمال سيناء لاستقبال المصابين، إضافة إلى تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.