مفتي لبنان يدعو إلى رأب الصدع مع السعودية ودول الخليج

دعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، اليوم الأربعاء، إلى سرعة رأب الصدع مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.



وقال دريان، خلال لقائه اليوم على رأس وفد من دار الفتوى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري: "قمنا بزيارة السفير وليد بخاري لنعبر عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ومع سائر دول مجلس التعاون الخليجي، ولنعبر أيضا عن وقفة وفاء لهذه الدول الشقيقة التي ما تخلت أبدا عن لبنان ومساندته ومساعدته".



وتابع: "ما صدر مؤخراً من كلام فيه إساءة الى المملكة العربية السعودية وإساءة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا يشكل فقط إساءة لهذه الدول الشقيقة العزيزة على قلوب لبنان واللبنانيين وإنما أيضاً يشكل إساءة لنا كلبنانيين".



وأضاف: "إننا ننتظر في خلال الساعات المقبلة الإجراءات الحاسمة التي يمكن أن تصحح ما تم من صدور الإساءات إلى المملكة العربية السعودية والى دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب على المسؤولين اللبنانيين أن يسارعوا إلى رأب هذا الصدع".



واستقبل السفير السعودي بمقره في اليرزة شمال شرق بيروت اليوم شخصيات دينية وسياسية متضامنة مع السعودية ودول الخليج بعد تصريحات وصفت بالمسيئة لوزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة.



وكان الرئيس ميشال عون استقبل في وقت سابق اليوم وهبة، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.



يأتي هذا بعد تصريحات مسيئة أدلى بها الوزير وأثارت رفضا واستنكارا واسعا.



وكان الوزير ألمح في مقابلة تلفزيونية إلى مسؤولية دول الخليج عن إنشاء تنظيم داعش وتمويله، كما انسحب من اللقاء بعد مداخلة من محلل سياسي سعودي ووصفه بأنه "من أهل البدو".