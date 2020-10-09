الأمن اللبناني يحذر من خطورة استخدام تطبيق إسرائيلي: يتحكم بكل بيانات الاتصال للهاتف

حذرت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، اليوم الأربعاء، من خطورة استخدام تطبيقات هواتف ذكية إسرائيلية.

وقالت المديرية العامة، في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" إنه "في إطار المتابعة الدائمة لبعض التطبيقات المشبوهة ولا سيما تلك المنشأة من قبل العدو الإسرائيلي، تبين أخيرا شبهات حول أحد التطبيقات المسمى CALL APP لناحية تشغيله من قبل هذا العدو".

وأضافت أنها "تنبه المواطنين والمقيمين من مخاطر استخدام هذا التطبيق، لكونه يوفر للمستخدمين القدرة على التحكم وإدارة المكالمات كافة على هواتفهم الذكية، إضافة إلى معرفة هوية المتصل من جميع أنحاء العالم، وحظر المكالمات، ومعرفة البريد الإلكتروني للمتصل إذا أمكن وتسجيل المكالمات وحسابات مواقع التواصل أيضا".

وأشارت إلى أن خطورة هذا التطبيق تكمن في قدرته على التحكم بكل بيانات الاتصال للهاتف.