أكبر شركة مطاط في العالم تتوقع ارتفاع أسعاره

تتوقع شركة سري ترانج أجرو إنداستري التايلندية، أكبر منتج للمطاط في العالم ارتفاع أسعار المطاط خلال العام الحالي، مع تعافي الطلب عليه مجددا في ظل نقص المعروض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن فيراسيث سينشاريونكول المدير التنفيذي للشركة قوله، في مقابلة صحفية: "نظرا لأن العام الحالي هو عام التعافي بالنسبة للطلب على الإطارات والسيارات، فإن الطلب على المطاط سيرتفع مع استقرار المعروض، لذلك ستتجه الأسعار نحو الارتفاع، إذا لم تحدث مزيدا من الاضطرابات للاقتصاد العالمي".

وأضاف: "في الماضي كان المعروض ينمو بوتيرة أسرع من نمو الطلب، لكن العام الحالي العرض ينمو أبطأ كثيرا من الطلب".

ويتوقع مدير الشركة التايلندية نمو الطلب على المطاط خلال العام الحالي بمعدل يتراوح بين 5 و7% مقارنة بالعام الماضي، في حين أن الطلب فسينمو بمعدل يتراوح بين صفر و2% فقط.

وتابع أن الطلب المرتفع على إطارات السيارات نتيجة تعافي مبيعات السيارات وحركة السفر بعد تراجع حدة جائحة فيروس كورونا في العديد من دول العالم، سيؤدي إلى زيادة الطلب على المطاط؛ نظرا لأن 80% من إنتاجه يستخدم في صناعة إطارات السيارات.