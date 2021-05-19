وزير موريتاني: تسجيل حالات إصابة بسلالة كورونا المتحورة

أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذيرو ولد حامد أن بلاده سجلت لأول مرة أربع إصابات جديدة متحورة بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بنواكشوط أنه تم تسجيل اصابتين بالسلالة البريطانية المتحورة من الفيروس وإصابة واحدة بالهندية وأخرى بالجنوب إفريقية.

وهذه أول مرة تسجل فيها السلالة المتحورة الهندية الخطيرة من الفيروس وكذلك السلالة الجنوب إفريقية في موريتانيا بعد أسابيع من تسجيل أربع حالات من السلالة البريطانية.

ودعا الوزير إلى الحذر والابقاء على الإجراءات الاحترازية والتباعد، وقال إن وزارة الصحة تحقق في ملابسات ظهور هذه الإصابات الجديدة في بلاده مشددا على خطورة هذه الحالات وصعوبة السيطرة عليها.