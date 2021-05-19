سعيّد: التطبيع كلمة دخيلة.. والهزيمة في الفكر أقوى من الهزيمة على الأرض

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنه حمل العلم الفلسطيني في المؤتمر المنعقد بباريس «قمة الاقتصاديات الإفريقية كرسالة إلى العالم كله بأن فلسطين هي القضية، معربًا عن أسفه للحديث عن غزة فقط دون الحديث عن الحق الفلسطيني المشروع بكل المقاييس.

وأضاف سعيّد، خلال لقاء لفضائية «فرانس 24»، اليوم الأربعاء، أن «الحق الفلسطيني سيبقى في وجدان كل حر بالعالم»، متابعًا: «آن للإنسانية كلها أن تضع حدًا لهذه المظلمة التي تدخل قرنها الثاني والمجازر المتواصلة، فالأطفال تحت الأنقاض والبنايات تتهاوى والقضية يحب أن تطرح على المستوى الدولي».

وأكد أنه سيعمل على تحقيق وقف العدوان المستمر على الفلسطينيين، منوهًا إلى أن قرارات وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تطبق ولا وجود لها على أرض الواقع.

وشدد الرئيس التونسي على أن «الفلسطيني له الحق في أرضه وكسائر البشر بأن يكون حرا وأن يحمل جنسية وطنه»، معلقًا على كلمة التطبيع: «التطبيع كلمة دخلت القاموس العربي بعد اتفاقيات كامب ديفيد ولم تكن موجودة».

وتابع: «ليس وضعًا طبيعيًا أن تكون تحت الاحتلال أو تكون لك علاقات مع المحتل، كل دولة حرة في اختياراتها لكن القضية تتعلق بالخيانة، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته خيانة عظمى».

ونوه إلى أن كلمة التطبيع دخيلة، إضافة إلى أن الهزيمة في الفكر أكبر من الهزيمة على الأرض، مختتمًا: «نحن لا نعادي الديانة اليهودية، وإنما الصهيونية التي أرادت أن تبيد هذا الشعب وأدخلت العديد من المفردات في اللغة العربية، حتى صرنا نتحدث عن أمور طبيعية ولكنها ليست بطبيعية على الإطلاق».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.