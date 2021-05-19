راكب يتعرض لسرقة حذائه وهاتفه خلال نومه في مطار بألمانيا

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تعرض راكب من إسبانيا غفا في مطار دوسلدورف الألماني لسرقة هاتفه المحمول وحذائه الذي خلعه للنوم قليلا.

وتمكنت الشرطة الاتحادية في المطار من الإمساك بالمشتبه به، حيث سجلت كاميرات المراقبة في المطار كل شيء.

وذكرت الشرطة اليوم الأربعاء، أن الإسباني (43 عاما) أبلغ الشرطة أن هاتفه المحمول وحذائه باهظ الثمن اختفيا بعدما غفا لفترة قليلة على دكة.

وعقب 20 دقيقة من الإبلاغ عثرت الشرطة على المشتبه به داخل المطار، وكان بحيازته المسروقات.

وذكرت الشرطة:"المواطن الإسباني تمكن من مواصلة السفر بسعادة غامرة مرتديا حذائه".