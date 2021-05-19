أمين برلمانية مستقبل وطن: أين حقوق الإنسان الدولية من جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين؟

قال النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت مصر دولة لها ثقلها الدبلوماسي على مختلف الأصعدة إقليميًا ودوليًا، واستعادة مكانتها الرائدة وأصبح لها دورًا رئيسيًا باتخاذ قرارات حاسمة تجاه كافة القضايا التي يشهدها العالم وبمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف صبري، في بيان، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لمبادرة إعمار غزة، وذلك من خلال الشركات الوطنية المصرية، عكس دور مصر القيادي بالوقوف بجانب الدول الأشقاء في أصعب الأوقات، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ بداية قصف الكيان الصهيوني المُحتل على أرض فلسطين وهو يبذل قصارى جهده لوقف تلك الحملات العدائية وطالب بوقف أعمال العنف بشكل فوري.

وأوضح أن الرئيس يهتم بحل القضية الفلسطينية دائمًا وأبدًا من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وفق حدود 1967، مشيرا إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي تقود دول المنطقة لحل أزماتها.

وتساءل النائب قائلا: "أين دور منظمات حقوق الإنسان الدولية من الجرائم المُؤسفة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المُحتل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق؟"، مُشيرًا إلى أن هذا الصمت المُتعمد من تلك المُنظمات يؤكد سوء نواياها ويكشف مُخططاتهم المشبوهة والخبيثة باستهداف الدول على هوى مُموليهم وليس من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان كما يدعون.